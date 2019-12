POL-F: 191209 - 1257 Frankfurt-Schwanheim: Gartenhütteneinbrecher festgenommen

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(dr) Sonntagnacht (08.12.2019), gegen 23:45 Uhr, konnte ein 34 Jahre alter Mann, welcher sich unbefugt auf das Gelände eines Kleingartenvereins "Am Schwanheimer Ufer" begeben hatte, beim versuchten Einbruch in eine Gartenhütte festgenommen werden.

Eine Polizeistreife bemerkte den mit einer Sturmhaube maskierten Einbrecher, wie dieser begann die Tür einer Gartenhütte aufzubrechen. Als dieser die Beamten sah, versuchte er sich noch vor diesen zu verstecken, jedoch ohne Erfolg. Die Handschellen klickten trotzdem. Im direkten Umfeld konnten mehrere aufgebrochene Gartenhütten sowie eine Gartenhütte mit frischen Hebelspuren vorgefunden werden, für die der Festgenommene mutmaßlich in Frage kommt. Ob und in welchem Ausmaß Wertsachen gestohlen wurden, muss nun geprüft werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Der 34-jährige Wohnsitzlose sitzt nun in den Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums und soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden

