Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191208 - 1255 Frankfurt-Praunheim: Brand im Eingangsbereich einer Schule - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(em) Am Samstagabend (07.12.2019) kam es im Eingangsbereich einer Schule zu einem Brand. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Die Brandursache wird derzeit ermittelt.

Gegen 19.30 Uhr brannte es im Eingangsbereich einer Schule in der Kollwitzstraße. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, so dass sie das Feuer zeitnah löschen konnte. Glücklicherweise befand sich zu dem Zeitpunkt des Brandes niemand im Gebäude.

Die Ursache des Brandes sowie die Höhe des Sachschadens sind Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen. Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 069/755-51599 zu melden.

