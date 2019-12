Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191208 - 1254 Frankfurt-Praunheim: Informationsveranstaltung "Einbruchschutz"

Frankfurt (ots)

(dr) Der Bürgerverein Praunheim, die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main und das 14. Polizeirevier informieren am Mittwoch, den 11.12.2019, zu dem Thema "Einbruchschutz".

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen die Veranstaltung

am Mittwoch, den 11.12.2019,

in der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr,

in der Graebestraße 6, in 60488 Frankfurt am Main (in der Zehntscheune Praunheim)

zu besuchen.

Herr Balzer von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle wird einen Vortrag halten und zusammen mit den Schutzmännern vor Ort des 14. Reviers, Herrn Homeier und Herrn Wagner, Rede und Antwort stehen. Eine Anmeldung ist für die kostenlose Veranstaltung nicht erforderlich.

Die Frankfurter Polizei und der Bürgerverein Praunheim hoffen auf rege Teilnahme, interessante Gespräche und freuen sich auf Ihr Kommen!

