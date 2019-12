Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191206 - 1252 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Diebstahl in Hotellobby

Frankfurt (ots)

(dr) Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, betrat ein 30-jähriger Mann die Lobby eines Hotels in der Poststraße und entnahm dem Empfangstresen mehrere hundert Euro Bargeld. Bei seiner Flucht konnte er festgenommen werden.

Der 30 Jahre alte Mann hatte sich in einem unbeobachteten Moment in den menschenleeren Empfangsbereich begeben und gewaltsam die im Empfangstresen verbaute Kasse geöffnet. Nachdem er mehrere hundert Euro Bargeld aus der Kasse entnommen hatte, sprach ihn ein Angestellter des Hotels an und forderte die Herausgabe des Geldes. Dieser hatte den Diebstahl über die Videoüberwachung gesehen. Der Beschuldigte, welcher nur einen Teil seiner Beute herausrückte, versuchte mittels Faustschlägen auf Distanz zu kommen und mit dem übrigen Geld vor dem Angestellten zu fliehen. Ein weiterer Mitarbeiter nahm sofort die Verfolgung auf. Der Flüchtige konnte schließlich von einem zugeeilten Beamten der Bundespolizei festgenommen werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell