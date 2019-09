Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Zeugen zu Einbrüchen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Wir berichteten am 20.09.2019 zu einem Einbruch in ein Cafe in der Schulstraße in Gerlingen. Ergänzend hierzu kann berichtet werden, dass es zwischen Dienstag, 17.09.2019 und Freitag, 20.09.2019 zu einem Einbruchsversuch in ein Ladengeschäft in der Hauptstraße kam. Der bislang unbekannte Täter versuchte vergeblich eine Sicherheitstür aufzuhebeln. Auch in der Nacht von Freitag, 20.09.2019 auf Samstag, 21.09.2019 versuchte ein unbekannter Täter in der Hauptstraße eine Eingangstüre eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Möglicherweise besteht zwischen den Taten und einer verdächtigen Wahrnehmung eines Zeugen ein Zusammenhang. Der Zeuge beobachtete am Donnerstagnachmittag (19.09.2019), wie sich ein Mann in der Hauptstraße auffällig verhielt. Die Person wird als circa 30 bis 40 Jahre alt und etwa 170 bis 180 Zentimeter groß beschrieben. Der Mann hat schwarze Haare, einen graumelierter Drei-Tage-Bart und war bekleidet mit einer olivgrünen Steppjacke und dunkelblauer oder dunkelgrauer Jeanshose. Er hatte insgesamt eine eher ungepflegte Erscheinung und führte Papiere mit sich. Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07156/9449-0 beim Polizeiposten Gerlingen zu melden.

