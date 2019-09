Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Herrenberg: Räuberischer Diebstahl in Tankstelle

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 21.15 Uhr betrat ein 39 Jahre alter Mann eine Tankstelle in der Stuttgarter Straße in Herrenberg. Beim Bezahlen an der Kasse sprach ihn die 47-jährige Verkäuferin darauf an, dass er in die mitgeführte Umhängetasche Pistazien aus einem Regal gesteckt, diese aber nunmehr nicht habe bezahlen wollen Sie müsse die Angelegenheit daher mit der Polizei klären. Während der Wartezeit versuchte der mutmaßliche Dieb offenbar über einen Notausgang den Verkaufsraum zu verlassen. Um das zu verhindern, stellte sich die 47-Jährige dem Mann in den Weg. Dieser soll die Frau anschließend an den Kragen gepackt und trotz anfänglicher Gegenwehr beiseitegeschoben und die Tankstelle über den Notausgang verlassen haben. Zeitgleich trafen die hinzugerufenen Beamten ein. Hierauf zeigte die Verkäuferin mit einer Geste den Einsatzkräften an, dass der Mann gerade das Gelände stadteinwärts mit einem Wagen verlassen habe. Die Polizisten nahmen umgehend die Verfolgung auf und stellten den Fiat im Einmündungsbereich Seestraße/Benzstraße. Während der darauffolgenden Kontrolle führte der Mann die nicht bezahlte Ware sowie ein Klappmesser mit sich. Darüber hinaus wurde eventuell weiteres Diebesgut, in Form von Reisetaschen und verschiedenen Ausweisdokumenten, im Fahrzeug des Mannes aufgefunden. Er wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Herrenberg gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der vermutlich aus Spanien stammende Tatverdächtige am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls, setzte ihn in Vollzug und wies den 39-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Ob die zusätzlich aufgefundenen Gegenstände aus anderen Diebstahlsdelikten stammen, müssen die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zeigen. Obendrein wurde noch bekannt, dass der Fiat mutmaßlich Anfang des Monats in Andorra gestohlen wurde.

