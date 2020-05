Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Frau bei Unfall schwer verletzt

Bocholt (ots)

Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde am Donnerstag eine 35-jährige Bocholterin. Ein 19-jähriger Lieferwagenfahrer aus Bocholt war gegen 12.05 Uhr auf der Pannemannstraße auf den Pkw der 35-Jährigen aufgefahren, die ihrerseits nach links auf den Zeisigweg abbiegen wollte. Die 35-Jährige wurde durch die Feuerwehr aus ihrem stark beschädigten Pkw geborgen und ins Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von ca. 70.000 Euro. Die Polizei sperrte die Unfallstelle bis ca. 13.30 Uhr komplett ab.

