Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unter falscher Identität Drogen geschmuggelt

Gronau (ots)

Eine zunächst Unbekannte führte am Dienstag, um 19.40 Uhr, Drogen aus den Niederlanden ein. Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) überprüften das Fahrzeug der 39-jährigen Ochtruperin auf der Losserstraße in Gronau. In einer Kühltasche fand das international besetzte Polizeiteam 75 Gramm Marihuana. Die Frau versuchte zunächst mittels eines Führerscheins sich als eine andere Person auszugeben. Dies durchschauten die Beamten schnell und konnten auf der Wache die wahre Identität feststellen. Der Führerschein gehörte der 39-Jährigen nicht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Drogen sichergestellt.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politie-Eenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen).

Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch. - - - - - - - - - - - - - - - - -

