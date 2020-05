Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Berauscht Drogen geschmuggelt

Gronau (ots)

Am Mittwochabend kontrollierten Polizeibeamte gegen 20.50 Uhr auf dem Amtsvennweg in Gronau ein Auto aus dem Kreis Steinfurt. Der 23-jährige Fahrer hatte eine geringe Menge Marihuana aus den Niederlanden eingeführt. Auch ein Drogenvortest verlief bei dem Mettinger positiv, so dass durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige geschrieben. Auch die 23-jährige Beifahrerin aus Rheine erwartet ein Strafverfahren. Sie hatte als hatte als Fahrzeughalterin die "Drogenfahrt" zugelassen.

