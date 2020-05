Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Nachtrag zum Lagerhallenbrand vom 10.05.2020

Südlohn (ots)

Ein technischer Defekt war die Ursache für den Brand einer Lagerhalle in Südlohn am letzten Sonntag. Dies ist das Ergebnis der Untersuchung durch einen Brandsachverständigen und Experten der Kripo in Borken. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung gibt es nicht. Nachfolgend der Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4593373

