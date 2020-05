Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Kind verletzt sich bei Fahrradunfall

Velen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 10-jährigen Fahrradfahrer und einer bislang unbekannten Radfahrerin kam es am Dienstag gegen 16.45 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Radfahrerin die Zufahrt zum Gelände der Andreas-Grundschule an der Ramsdorfer Straße, als sie mit dem entgegenkommenden Kind zusammenstieß. Nach Angaben des Kindes sei die Frau zunächst zum Stillstand gekommen, habe dann ihr Gleichgewicht verloren und sei gestürzt. Augenscheinlich hatte sie sich am Bein verletzt. Nachdem unbekannte Zeugen der Frau auf die Beine geholfen hatten, entfernte sie sich unerkannt von der Örtlichkeit. Die Radfahrerin sei ca. 60 Jahre alt gewesen und habe graue kurze Haare gehabt. Sie trug eine Brille, Bluejeans und eine Jacke. Das Kind verletzte sich leicht und das Fahrrad wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Die Polizei bittet die Zeugen und die Radfahrerin, Kontakt zum Verkehrskommissariat Borken unter Tel. (02861) 9000 aufzunehmen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell