Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Pedelec aus Einfahrt entwendet

Rhede (ots)

Ein schwarz lackiertes Pedelec vom Typ Rose Black Water haben Unbekannte am vergangenen Samstag in Rhede gestohlen. Wie der Polizei am Dienstag angezeigt wurde, ereignete sich die Tat zwischen 17.00 Uhr und 21.15 Uhr. Das Zweirad hatte verschlossen in einer Einfahrt an der Krechtinger Straße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

