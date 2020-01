Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Freudenstadt

Konstanz (ots)

A81 Höhe Eutingen im Gäu - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag gegen 15:55 Uhr fuhr eine 19-jährige Frau mit ihrem Pkw Fiat Stilo auf der A81 von Singen in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe Eutingen beabsichtigte sie zwei auf der rechten Fahrspur fahrende Lkws zu überholen. In diesem Moment scherte der hintere Lkw ebenfalls zum Überholen aus und kollidierte mit dem Pkw der Frau. Ihr Pkw verhakte sich im Lkw und wurde kurzzeitig mehrere Meter mitgeschliffen. Nach der Kollision fuhr der Lkw noch etwa 500 Meter weiter, hielt dann kurz auf dem Standstreifen an und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Lkw soll es sich um einen Sattelzug mit rotem Planenaufbau und gelber Beschriftung gehandelt haben. Am Pkw Fiat Stilo entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2´000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun Zeugen welche den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können. Zeugenhinweise werden an das VD Zimmern unter Tel. 0741/34879-0 erbeten. In der Folge ereignete sich an der gleichen Örtlichkeit ein Auffahrunfall. Ein Pkw-Lenker musste aufgrund des Unfalls verkehrsbedingt abbremsen. Eine 22-jährige Pkw-Lenkerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw des vorausfahrenden auf. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von 5´000 Euro. Verletzt wurde niemand.

