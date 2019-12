Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßlicher Zechpreller beschädigt Mülltonne durch Tritt

Plettenberg (ots)

Sonntag, 00.15 Uhr, bestellte sich ein 36-jähriger Plettenberger in einer Bar an der Wilhelmstraße eine Flasche Vodka. Er weigerte sich die Flasche zu bezahlen und öffnete sie stattdessen sogleich. Als der Inhaber den Mann rauswerfen wollte, wurde er aggressiv und trat zwei Mülltonnen um, die vor der Bar standen. Eine davon wurde beschädigt. Polizeibeamte schickten den Betrunkenen nach Hause und leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Zechbetrug ein.

Ebenfalls Sonntag, 00.15 Uhr, soll es an der Grünestraße / Im Wieden zu einer Schlägerei mit zahlreichen Personen gekommen sein. Zeugen meldeten über Notruf etwa 30 größtenteils jugendliche Personen. Bei Eintreffen der ersten Streifenwagen war keine Schlägerei mehr im Gange. Zahlreiche Personen entfernten sich in unterschiedliche Richtungen. Zwei Männer und eine Frau (20-24) machten auf sich aufmerksam. Einer der Zeugen gab an, unverschuldet in die Schlägerei hinein geraten zu sein. Warum die Jugendlichen aufeinander einschlugen, sei ihnen nicht bekannt gewesen. In diesem Zusammenhang seien sie selbst von einer unbekannten Person angegangen worden. Alle drei Zeugen blieben unverletzt und waren zum Teil sehr stark alkoholisiert. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen. Zur Bewältigung des Einsatzes waren auch Polizeibeamte aus Werdohl und Lüdenscheid vor Ort.

