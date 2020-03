Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeug nach Drogenkonsum geführt

Altenkirchen (ots)

Im Zuge polizeilicher Ermittlungen wurde am Samstag, den 07.03.2020, gegen 20:30 Uhr in Altenkirchen ein 19 Jahre alter Pkw-Fahrer kontrolliert, welcher zuvor in unsicher Fahrweise unterwegs war. Hierbei hat er mindestens an einer Ampel das Rotlicht missachtet und seinen Pkw in Schlangenlinien geführt. Bei der anschließenden Kontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer deutliche, drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein anschließender Drogenvortest reagierte positiv. Der Fahrzeugführer räumte den Konsum einer Einheit Legal Highs, einer psychoaktive Substanz, die in Ihrer Wirkung meist denen von Cannabis oder Amphetamin ähneln und als Kräutermischung angeboten wurde, ein. Diese hatte er zuvor über eine Internetplattform bestellt. Dem Heranwachsenden wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Weiterhin wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

