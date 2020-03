Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizei sucht flüchtigen Rollerfahrer, der mehrfach aufgrund seiner gefährlichen Fahrweise aufgefallen ist

Neustadt (Wied) (ots)

Durch einen Zeugen erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus schriftlich Kenntnis, dass ihm häufig auf der Strecke der Landesstraße 272 von Vettelschoß bis Unterelsaff ein Rollerfahrer begegnet, welcher durch überhöhte Geschwindigkeit und gefährliches Überholen auffällt. Das Kennzeichen des Rollerfahrers ist umgeknickt, so dass ein Fahrzeughalter bisher nicht ausgemacht werden konnte. Am Donnerstagnachmittag, 16:10 Uhr, wurde der Rollerfahrer an der geschilderten Strecke durch Polizeibeamte im Streifenwagen wahrgenommen. Der Fahrer missachtete die Anhaltesignale der Polizeibeamten und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in einen Waldweg. Die Fahndung verlief negativ. Der Fahrer ist wie folgt beschrieben worden: blaue Hose ("Blaumann"), dunkle Jacke, schwarzer Helm, Rucksack. Das schwarze Versicherungskennzeichen konnte teilweise durch die Polizeibeamten abgelesen werden. Durch das mehrfach aufgefallene rücksichtslose und gefährliche Verhalten des Rollerfahrers besteht eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer und für den Rollerfahrer selbst.

Von daher werden Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Rollerfahrers geben können gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

