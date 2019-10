Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: 12-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt - Pkw Fahrer flüchtet

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

Am gestrigen Montag, gegen 19:00 Uhr, fuhr ein 12-jähriger Junge aus Krefeld auf der Benrader Straße in St. Tönis in Richtung Krefeld. Ein Auto, das in gleicher Richtung unterwegs war, touchierte das Hinterrad des Fahrrades. Der Junge stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Der Beifahrer des Wagens stieg aus, sprach mit dem Jungen, stieg dann aber wieder in der Wagen, der wegfuhr, ohne dass sich Beifahrer oder Fahrerin weiter um den Jungen zu kümmerten. Das Fahrzeug, möglicherweise ein dunkler VW, wurde von einer älteren Frau geführt und hat ein KR-Kennzeichen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf das Fahrzeug und dessen Fahrerin über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1164)

