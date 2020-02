Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Ettlingen - Mit Kleinwagen ins Schleudern geraten und in Böschung gelandet - zwei Schwerverletzte

Ettlingen (ots)

Die 30 Jahre alte Fahrerin eines Kleinwagens und deren 28-jährige Beifahrerin sind am Montag gegen 11.10 Uhr auf der Bundesstraße 3 wohl aufgrund eines anderen Autos ins Schleudern geraten, an einer Böschung umgekippt und schwer verletzt worden. Eigenen Angaben zufolge sie die Fahrerin mehrfach von einem Pkw mit Kölner Kennzeichen bedrängt und geschnitten worden. Nicht zuletzt deshalb sei sie in einer Rechtskurve von der Landesstraße 605 kommend beim Abzweig der B3 nach Rastatt nach links von der Fahrbahn abgekommen . Das Fahrzeug geriet in der Folge in die dortige Böschung und blieb auf der Seite liegen.

Die beiden jungen Frauen mussten unter Einsatz von Rettungsdiensten zur stationären Behandlunge in Kliniken gebracht werden. Der Kleinwagen wurden abgeschleppt. Der Schaden liegt insgesamt bei 8.000 Euro.

