Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand von Sperrmüll

Greven (ots)

In der Nacht zum Freitag (09.08.2019), gegen 01.00 Uhr, ist die Polizei zu einem Feuer an der Straße "An der Martinischule" gerufen worden. Ein Anrufer hatte mitgeteilt, dass gegenüber dem dortigen Parkhaus eine Person Sperrmüll anzünden würde. Bei dem Unbekannten soll es sich eine südländisch aussehende Person gehandelt haben, die eine kurze Hose und ein weißes T-Shirt trug. Als die Beamten eintrafen, waren keine Personen mehr vor Ort. Auf dem Gehweg lag eine geringe Menge Sperrmüll, der offensichtlich angezündet worden war. Dieser brannte noch, konnte von den Beamten aber mit einem Feuerlöscher sofort gelöscht werden. Nennenswerter Sachschaden ist nicht entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455, insbesondere zu der unbekannten männlichen Person.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell