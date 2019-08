Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Einbruch

Steinfurt (ots)

Unbekannte Einbrecher haben an der Konrad-Adenauer-Straße sämtliche Zimmer eines Wohnhauses betreten und nach Wertgegenständen gesucht. Was die Diebe dabei erbeutet haben, konnte noch nicht abschließend gesagt werden. Der oder die Täter begaben sich in der Zeit zwischen Donnerstag (01.08.2019), 20.00 Uhr und Dienstagabend (06.08.2019), 20.00 Uhr, auf die Terrasse des Einfamilienhauses. Nachdem sie die Scheibe der Tür zertrümmert hatten, gingen sie in die Zimmer. Auf beiden Etagen öffneten sie in den Räumen die Schränke und Schubladen und durchwühlten sie. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum an der Konrad-Adenauer-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

