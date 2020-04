Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest

Soest (ots)

Bad Sassendorf - Diebstahl eines Mähroboters

Samstagnacht, gegen 00:00 Uhr, wurde ein 17 - jähriger von Zeugen dabei beobachtet, wie der einen Mähroboter von einem Privatgrundstück am Hauenbach entwendete. Zeugen sprachen den offensichtlich alkoholisierten Jugendlichen an und verlangen die Rückgabe des Diebesgutes. Die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden bei der Personalien-Feststellung an der Wohnanschrift des Tatverdächtigen von diesem beleidigt und bedroht, so dass der Jugendliche zur Verhinderung weiterer Straftaten den Rest der Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen durfte. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. (Is)

Möhnesee - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Samstagnachmittag, gegen 17:35 Uhr, befuhr ein 27 - jähriger Kradfahrer aus Ahlen mit seinem Fahrzeug die Forststraße am Möhnesee. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve prallte er frontal gegen den entgegenkommen PKW eines 60- jährigen Soesters. Bei dem Zusammenprall wurde der Kradfahrer schwer verletzt. Er musste vor Ort durch Ersthelfer reanimiert werden, anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Spezialklinik geflogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (Is)

Soest - Kennzeichen gefälscht

Samstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, stellten Beamte der Polizeiwache Soest in Meiningsen nach Zeugenhinweisen einen Mofa-Roller mit einem selbst gestalteten Kennzeichen fest. Um eine aktuell gültige Versicherung vorzutäuschen, hatte der 55 - jährige Fahrzeughalter das abgelaufene Kennzeichen kurzerhand mit Pinsel und Farbe umgestaltet. Das Kennzeichen wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. (Is )

Werl - Einbruch in Grundschule

Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, wurde eine Gruppe Jugendlicher dabei beobachtet, wie sie eine Gartenhütte auf dem Gelände einer Grundschule in Werl-Westönnen aufbrachen. Nachdem sie von Zeugen angesprochen wurden, flüchten die Jugendlichen vom Schulhof. Durch Beamte der Polizeiwache Werl konnten im Nahbereich 3 Tatverdächte angetroffen werden. Ein Strafanzeige wurde gefertigt. Die Kriminalpolizei in Werl hat die Ermittlungen aufgenommen. ( Is )

