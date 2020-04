Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Raubüberfall auf Supermarkt

Lippstadt (ots)

Freitagabend, gegen 21.45 Uhr, betraten 2 maskierte Männer einen Lebensmittel-Discounter an der Overhagener Straße und forderten von Kassiererin unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, gab einer der Männer einen Schuss aus der Waffe ab. Nachdem die Kassieren den Inhalt der Kasse ausgehändigt hatte, flüchteten beide Männer fußläufig in Richtung Innenstadt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei in Soest sucht nun unter Tel.: 02921-91000 Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern machen können. (Is)

