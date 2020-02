Polizei Aachen

POL-AC: Vermisster 21-Jähriger aus Monschau-Kalterherberg aufgefunden

Aachen/Eifelregion (ots)

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen nach dem 21-jährigen Jens SALAW unter Einbindung der Polizeifliegerstaffel, mit Unterstützung von Flächensuch- und Mantrailerhunden örtlicher Hilfsorganisationen und hoher Beteiligung aus der Bevölkerung konnte der Vermisste am gestrigen Abend leider nur noch tot in der Ortslage Konzen aufgefunden werden. Die Polizei Aachen bedankt sich für die hohe Anteilnahme und Bereitschaft zur Unterstützung der Suchmaßnahmen in der Bevölkerung.

