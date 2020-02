Polizei Aachen

POL-AC: Traurige Gewissheit nach fünf Jahren - Vermisstenfall Herbert Becker ist aufgeklärt

Aachen (ots)

Am 15.04.2015 wurde der damals 76-jährige Herbert Beckers aus Eilendorf als vermisst gemeldet. Trotz intensiver Suchmaßnahmen seitens der Angehörigen und der Polizei führten diese nicht zum Erfolg. Vor wenigen Tagen fanden Zeugen zufällig die Geldbörse mit dem Ausweis des Herrn Becker im Paulinenwäldchen in der Nähe der Kläranlage und benachrichtigten die Angehörigen über den Fund. Diese informierten die Polizei, die die Ermittlungen wieder aufnahm. Suchmaßnahmen mit einem speziell ausgebildeten Spürhund führten zu den sterblichen Überresten des Vermissten. Neben diesen wurde auch der Pullover gefunden, den Herr Becker am 15.04.2015 getragen hat. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf ein Kapitaldelikt. (fp)

