Polizei Aachen

POL-AC: Bilanz zu Fettdonnerstag - viel Feierlaune - gut besuchte Veranstaltungen - Einsätze auf einem ähnlichen Niveau zum Vorjahr

StädteRegion (ots)

An Altweiber mussten Polizisten insgesamt über 90-mal anlassbezogen zu Karneval einschreiten. 45 Platzverweise wurden ausgesprochen. 24 Karnevalisten verbrachten den Fettdonnerstag im polizeilichen Gewahrsam. Insgesamt wurden 16 Strafverfahren eingeleitet. Häufige Gründe dafür waren Rangeleien und Körperverletzungsdelikte. In den Abendstunden kam es in der Aachener Innenstadt zu einem versuchten und zu einem vollendeten Raubdelikt. Hier ermittelt die Kripo. Das Einsatzaufkommen war ähnlich zu dem des letzten Jahres. Gegen 22.30 Uhr zeigte sich ein ganz normales Straßenbild. Lediglich die bekannten Großveranstaltungen waren zu diesem Zeitpunkt noch gut besucht und verliefen ohne größere Störungen. Die Aachener Polizei resümiert einen insgesamt ruhigen Start in die fünfte Jahreszeit. (fp)

