Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Seniorin bestohlen

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, zwischen 08:30 und 08:45 Uhr, wurde eine 80-jährige Lippstädterin in einem Supermarkt an der Marktstraße bestohlen. Die Seniorin hatte ihre Handtasche an ihren Einkaufswagen gehängt. Unbekannte Täter entwendeten daraus ihr Portemonnaie mit Papieren und Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. Auch in der Corona-Krise schrecken vollkommen respektlose Täter nicht davor zurück ältere Mitbürger zu bestehlen. (lü)

