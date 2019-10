Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht im Bereich Nordstemmen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (jb) Am Samstag, gg. 09 Uhr kam es auf der L410 zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Eine 57-jährige Nordstemmerin fuhr mit ihrem Toyota aus Richtung Rössing in Fahrtrichtung Giften. In einer Linkskurve kam ihr ein dunkler Pkw entgegen, der zum Teil auf ihre Fahrspur fuhr. Es kam zu einer Kollision der Autospiegel. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 300 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.

