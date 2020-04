Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Mühlheim - Brand auf Terrasse (korrigierte Fassung/ Uhrzeit war falsch)

Warstein (ots)

Am Donnerstag, um 23:45 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Feuer an die Möhnestraße gerufen. Auf einer Terrasse eines Mehrfamilienhauses war aufgestapeltes Holz in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Durch das Feuer wurde die Außenfassade, ein Fenster und Gartenmöbel beschädigt. Die Schadenssumme wird auf etwa 3000,- EUR geschätzt. Bei der Brandursache könnte es sich um fahrlässige Brandstiftung handeln. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell