Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Wilhelmsruh - Unfall

Möhnesee (ots)

Am Donnerstag, kam es um 10:57 Uhr, auf der Straße Wilhelmsruh nahe der Ortschaft zu einem Unfall. Ein 85-järiger Mann aus Möhnesee war mit seinem VW Golf in Richtung See unterwegs. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Straße ab, kollidierte mit einem Telefonkasten und blieb schließlich zwischen den Bäumen stehen. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte war der Mann bereits verstorben. Nach erstem Anschein handelt es sich bei der Unfall- und bei der Todesursache um einen internistischen Notfall. (lü)

