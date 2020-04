Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Versuchter Raub auf Taxifahrer

Lippstadt (ots)

Mittwochabend, gegen 22.25 Uhr, wartete ein Taxifahrer am Taxistand am Bahnhof in Lippstadt auf Fahrgäste, als zwei Männer an seinen Wagen herantraten. Einer der Männer rüttelte an der verschlossenen Fahrertür und als er diese nicht öffnen konnte schlug er mit der Faust gegen die Seitenscheibe. Hierbei zeigte er ein Messer. Der Taxifahrer fuhr daraufhin mit seinem Wagen los und die beiden Männer rannten in Richtung Bahnhof davon. Circa 30 Minuten später konnte eine Streifenwagenbesatzung zwei Männer im Alter von 18 und 30 Jahren auf der Brüderstraße antreffen, auf welche die Personenbeschreibung des Taxifahrers zutraf. Bei einem von ihnen wurde eine geringe Menge Rauschgift gefunden. Beide wurden zur Klärung des Sachverhaltes und Feststellung der Personalien mit zur Wache genommen. Als Alibi gaben sie an, dass sie zuvor bei einem Bekannten in der Brüderstraße waren. Die Beamten suchten daraufhin den Bekannten auf. Aufgrund von widersprüchlichen Angaben konnten die Aussagen der mutmaßlichen Räuber nicht bestätigt werden. Den Polizisten fielen in der Wohnung des Lippstädters, neben einem 19 und 22-jährigen Mann, zahlreiche Handys auf, von denen zumindest ein Handy als gestohlen einlag und die Eigentumsverhältnisse weiterer Handys noch Fragen offen ließen. Auch das Auffinden von originalverpackten Parfümflaschen und diversen Bekleidungsartikeln mit Etiketten ließen den Verdacht aufkommen, dass diese nicht regulär in einem Geschäft erworben wurden. Die Beamten stellten daraufhin die Sachen sicher und fertigten eine Anzeige wegen Hehlerei beziehungsweise Diebstahls. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell