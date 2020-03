Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Randalierer

Soest (ots)

Am Montag, gegen 19:55 Uhr, wurde die Polizei zum Bahnhof gerufen. Hier randalierte ein 30-jähriger Mann aus Unna. Er pöbelte Fahrgäste an und drohte der 60-jährigen Zugbegleiterin sie mit Corona zu infizieren. Die Beamten schrieben gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitenanzeige und eine Anzeige wegen Beleidigung. Der offensichtlich stark alkoholisierte Mann beruhigte sich zunächst und versprach mit dem nächsten Zug nach Hause zu fahren. Gegen 21:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Supermarkt an der Walburger Straße gerufen. Hier randalierte der 30-jährige Mann aus Unna erneut. Dieses Mal nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und versuchte die Polizisten zu treten und zu bespucken. Er verbrachte den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. (lü

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell