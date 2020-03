Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Rüstiger Rentner hält mutmaßlichen Ladendieb fest

Soest (ots)

In einem Drogeriemarkt an der Brüderstraße beobachtete am Freitag, gegen 16.45 Uhr, ein Zeuge einen 28-jähriger Mann aus Welver der an der Kasse einen Teil seines Einkaufs unter der Jacke versteckte. Als der mutmaßliche Ladendieb darauf angesprochen wurde legte er die gesamte Ware ab und versuchte aus dem Geschäft zu fliehen. Hierbei wurde er von einem 76-jährigen Soester festgehalten. Auch nachdem der Mann aus Welver angab Corona zu haben und damit drohte den Rentner anzuspucken, ließ der 76-Jährige nicht locker und hielt den 28-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest hatte er fast 1,8 Promille gepustet. (reh)

