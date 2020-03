Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gefährliche Fahrmanöver auf der Autobahn + Vandalismus an PKW in Beverstedt

Gefährliche Fahrmanöver auf der Autobahn

Am Dienstagmorgen (10.03.2020) kam es gegen 04:45 Uhr zu mehreren gefährlichen Manövern eines 26-jährigen Bremers auf der A 27 in Fahrtrichtung Bremen nahe der Anschlussstelle Stotel. Andere Verkehrsteilnehmer meldeten, dass auf dem Hauptfahrstreifen ein nicht abgesicherter Pkw stehen würde. Beim Eintreffen vor Ort stellten die Beamten aus Geestland den Fahrzeugführer auf dem Fahrersitz des schwarzen 7er BMW sitzend fest. Augenscheinlich schlief der Mann. Nachdem die Beamten den Fahrzeugführer wecken konnten, fuhr er plötzlich los und langsam "in Schlangenlinien" weiter, bis sein Wagen mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Der nachfolgende Fahrzeugverkehr war mittlerweile durch die Beamten gestoppt und die Situation mittels Funkstreifenwagen abgesichert worden. Der Fahrzeugführer setzte nun zurück und kollidierte nach kurzer Fahrt erneut mit der Mittelschutzplanke. Durch das zweite Manöver wurden die eingesetzten Beamten und eine unbeteiligte Fahrzeugführerin gefährdet. Einer der Beamten konnte den absichernden Funkstreifenwagen noch schnell zurücksetzen, um eine Kollision zu vermeiden. Der Fahrzeugführer verließ dann seinen PKW und konnte vor Ort festgesetzt werden. Ersten Ermittlungen zufolge stand der Mann vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn werden nun diverse Strafverfahren geführt. Der PKW wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, insbesondere die gefährdete Verkehrsteilnehmerin, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven unter der Telefonnummer 04721 -5730 oder beim Polizeikommissariat Geestland 04743 - 9280 zu melden.

Vandalismus an PKW in Beverstedt

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend (10.03.2020) und Mittwochmorgen (11.03.2020) ließen ein oder mehrere Personen offensichtlich ihre Wut an mehreren am Straßenrand oder auf Parkplätzen abgestellten PKW in Beverstedt ab. Bei allen PKW wurden verschiedene Scheiben eingeschlagen. Eine genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Abstellorte liegen hierbei dicht beieinander. Die Beschädigungen richteten sich hierbei nicht gegen einen bestimmten Fahrzeughersteller. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder eventuell ein Scheibenklirren wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706 - 9480 zu melden.

