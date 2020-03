Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sachbeschädigung am Bahnhof in Geestenseth + Einbruch in Reitcasino in Spaden + Einbruch in Verbrauchermarkt in Spaden

Cuxhaven (ots)

Sachbeschädigung am Bahnhof in Geestenseth

Schiffdorf. In der Nacht zu Samstag (07.03.2020) haben bislang unbekannte Täter am Bahnhof in Geestenseth Sachbeschädigungen begangen. Der oder die Täter schlugen eine Scheibe ein und beschädigten mutwillig Schilder und einen Zaun. Der Schaden beträgt etwa 700 Euro. Die Polizei Schiffdorf bittet um sachdienliche Hinweise (Tel.: 04706 - 9480).

+++++++++++

Einbruch in Reitcasino in Spaden

Nach Aufbrechen einer Tür gelangten noch unbekannte Täter in das Casino der Reithalle im Wehdener Weg, in Spaden. Vorher hatten sie versucht, die Tür zu einem Lagerraum aufzuhebeln. Ob etwas gestohlen worden ist, steht noch nicht fest. Die Polizei Schiffdorf bittet um sachdienliche Hinweise (Tel.: 04706 - 9480).

+++++++++++

Einbruch in Verbrauchermarkt in Spaden

Am Sonntag (08.03.2020), kurz nach 1 Uhr, warfen unbekannte Täter einen Gullydeckel durch die Türscheibe eines Verbrauchermarktes im Spadener Gewerbegebiet. Trotz Alarmauslösung drangen sie in das Geschäft ein und konnten noch einige Mobiltelefone stehlen, bevor sie flüchteten. Der genaue Schadenumfang steht noch nicht fest. Die Polizei Schiffdorf bittet um sachdienliche Hinweise (Tel.: 04706 - 9480).

