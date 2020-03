Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Snackautomat Ziel von Einbrechern ++ Führerscheine nach gefährlichem Bremsmanöver & Alkoholfahrt weg ++ Mutter und Sohn bei Verkehrsunfall mit Quad verletzt

Cuxhaven (ots)

Snackautomat Ziel von Einbrechern

Cadenberge. Süßigkeiten waren offensichtlich das Ziel von Einbrechern in der BBS Cadenberge. Unbekannte waren in der Nacht von Mittwoch, 04.03.2020, auf Donnerstag, 05.03.2020, in die Bauhalle der BBS eingedrungen und hatten den dort aufgestellten Snackautomat aufgebrochen. Außer den Süßigkeiten wurde nichts entwendet.

++++++

Führerschein nach gefährlichem Bremsmanöver weg

Geestland. Ein 31-jähriger Autofahrer aus Bremerhaven musste gestern seinen Führerschein nach einer von ihm provozierten gefährlichen Situation auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Neuenwalde und Debstedt sofort abgeben. Der Mann hatte sich geärgert, dass ein vor ihm auf dem Überholfahrstreifen fahrender Autofahrer nicht sofort Platz machte. Nachdem das betätigen des Blinkers und der Lichthupe nicht den gewünschten Erfolg brachten, überholte der Täter den 19-jährigen Cuxhavener kurzerhand rechts. Nach dem verbotenen Überholmanöver wechselte der 31-jährige wieder auf den Überholfahrstreifen und bremste den Fahranfänger aus Cuxhaven bis zum Stillstand aus. Der Aufmerksamkeit anderer Verkehrsteilnehmer und auch Glück ist es zu verdanken, dass es in dieser Situation keinen Unfall gab. Der Bremerhavener stieg aus seinem PKW aus und wollte den ausgebremsten Autofahrer zur Rede stellen. Er war derart aufgebracht, dass er gegen den PKW des 19-jährigen trat und ihn dabei beschädigte. Die Polizei konnte die Kontrahenten anschließend auf dem Pannenstreifen stehend antreffen und den Sachverhalt aufnehmen. Gegen den 31-jährigen wurde ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Außerdem wurde der Führerschein des Täters auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stade sichergestellt.

++++++

Führerschein nach Alkoholfahrt sichergestellt

Cuxhaven. Die Polizei kontrollierte in der vergangenen Nacht einen 48-jährigen Autofahrer aus Cuxhaven. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und sein Führerschein wurde sichergestellt.

++++++

Mutter und Sohn bei Verkehrsunfall mit Quad verletzt

Hagen. Eine 47-jährige Quad-Fahrerin und ihr 16-jähriger Sohn (Sozius) aus Langen wurden gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 135 bei Hagen verletzt. Die Frau war mit dem Quad aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie selbst wurde dabei schwer, ihr Sohn leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Carsten Bode

Telefon: 04721/573-0

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell