Cloppenburg - Diebstahl von Zaunelementen

In der Zeit zwischen Freitag, 7. Februar 2020, 18.00 Uhr und Sonntag, 9. Februar 2020, 9.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Zaunelemente von einem Neubaugrundstück in der Straße Ahornsteig. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen - Brand zerlegter Holzschränke

Am Sonntag, 9. Februar 2020, gegen 16.39 Uhr gerieten aus bislang unbekannter Ursache zerlegte, gehäufte Holzschränke am Rande eines Grundstücks in der Straße Zur Moorburg in Brand. Die Feuerwehren Löningen und Menslage waren vor Ort.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 9. Februar 2020, um 17.00 Uhr fuhr ein 28-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Auto auf der Straße Auf dem Hook ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Am Sonntag, 9. Februar 2020, um 17.30 Uhr fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Molbergen auf der Lodberger Straße und wollte die Kreuzung in Richtung Duderstadter Weg überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 48-jährigen Autofahrers aus Quakenbrück, der die Lodberger Straße in Richtung Oldenburger Ring befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, der Molberger touchierte mit seinem Auto einen Straßenbaum und kam nach ca. 75 Metern zum Stillstand. Der 21-jährige Molberger und sein Beifahrer, ein 17-jähriger Jugendlicher aus Molbergen, wurden leicht verletzt. Der 48-jährige Mann aus Quakenbrück wurde schwer verletzt, seine Mitfahrer, ein 31-Jähriger und eine 31-Jährige ebenfalls aus Quakenbrück, wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Sonntag, 9. Februar 2020, um 19.33 Uhr, fuhr eine 24-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg auf der Eschstraße in Richtung Kirchhofstraße. Nach Passieren der Kreuzung Bürgermeister-Winklker-Straße/Pater-Delp-Straße kreuzte ein 59-jähriger Fußgänger aus Cloppenburg die Fahrbahn von links nach rechts. Die Autofahrerin übersah den Mann und es kam zum Zusammenstoß. Der Fußgänger wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

