Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung Cloppenburg 08./09.02.20

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg Diebstahl von Elektroschrott an der Mülldeponie in Stapelfeld Am Samstagabend, gegen 23.00 Uhr, wurden verdächtige Personen auf dem Gelände der Mülldeponie gemeldet. Ein Zeuge hatte den Schein von Taschenlampen entdeckt. Das weitläufige Gelände wurde zunächst ergebnislos abgesucht. Am Gelände waren zwei PKW geparkt, die im weiteren Verlauf 'im Auge' behalten wurden. Als diese sich in Bewegung setzten, wurde ein PKW kontrolliert, der zweite PKW später an einer Adresse in Bevern festgestellt. Im kontrollierten PKW wurden geringe Mengen an Elektroschrott gefunden. Der Fahrer des PKW, ein 24-Jähriger aus Bevern, wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

