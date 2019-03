Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Unbekannter hängt sich an Regionalbahn und zerstört Scheibe-Zeugenaufruf

Wittenberg (ots)

Am 03. März 2019, gegen 19:45 Uhr schlug ein bisher unbekannter Täter mit einem Stein gegen eine Tür einer Regionalbahn am Haltepunkt Lutherstadt Wittenberg - Piesteritz und zerstörte diese. Die Zugbegleiterin informierte sofort die Polizei und teilte einer Streife des Polizeireviers Wittenberg mit, dass sie eine männliche Person des Zuges verwiesen hatte, weil sie auf der Zugtoilette unerlaubt rauchte. Nachdem der Mann der Aufforderung widerwillig folgte, hängte er sich von außen an die Tür des anfahrenden Zuges und wollte so weiter "mitfahren". Der Lokführer erkannte sofort die Gefahr und stoppte die Regionalbahn. Daraufhin nahm der Täter einen Stein und schlug diesen gegen die Scheibe der Zugtür und flüchtete anschließend in Richtung Eisenbahnstraße. Glücklicherweise wurde durch das Handeln des Mannes niemand verletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Durch den Vorfall kam es bei drei Zügen zu insgesamt 100 Minuten Verspätung. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung und der betriebsstörenden Handlung aufgenommen und benötigt die Hilfe der Bevölkerung. Laut Zeugenaussagen soll der Mann etwa 20-22 Jahre alt sein. Er trug eine graue Jogginghose und ein graues Basecap. Er ist sehr schlank und etwa 180 Zentimeter groß.

Wer hat zur Tatzeit am Haltepunkt Lutherstadt Wittenberg - Piesteritz eine Person gesehen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten?

Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

