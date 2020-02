Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum vom Samstag, 08.02.2020, bis Sonntag, 09.02.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 08.02.2020, 21.40 Uhr, fiel einer Streife auf der Straße Oythe in Vechta ein 28-jähriger aus Lutten auf, der mit seinem Fahrrad in starken Schlangenlinien fuhr. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest ergab eine Konzentration von 3,03 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen. Auf den jungen Mann wartet nunmehr ein Strafverfahren.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person sowie Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 08.02.2020, 20.40 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Dinklager mit seinem E-Bike in Lohne den Radweg der Dinklager Straße in stadtauswärtiger Richtung. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung (1,84 Promille) stürzte er In Höhe des Fladderweg. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt wurden. Dem jungen Dinklager wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - versuchter Wohnungseinbruch in Mehrparteienhaus

Am Samstag, 08.02.2020, im Zeitraum von 01.00 Uhr bis 11.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam die Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus an der Schubertstraße in Vechta aufzuhebeln. Vermutlich wurden sie bei der weiteren Tatausführung gestört und flüchteten. Verdächtige Beobachtungen während des Tatzeitraumes sollten der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 9430) mitgeteilt werden.

Lohne - Sachbeschädigung an Pkw

Am Sonntag, 09.02.2020, 02.00 Uhr bis 03.45 Uhr, wurden an einem ordnungsgemäß auf dem Parkplatz einer Lokalität an der Dinklager Straße in Lohne abgestellten Pkw VW sämtliche Scheiben eingeschlagen. Zudem wurden Teile der Fahrzeugverkleidung beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.000,- Euro. Sollte der Vorfall beobachtet worden sein, so bittet die Polizei in Lohne (Telefon: 04442 93160) um sachdienliche Hinweise.

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 08.02.2020, 12.25 Uhr, wurde auf der Marienstraße in Damme ein 34-jähriger aus Damme mit einem Fahrrad festgestellt, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Samstag, 08.02.2020, 08.30 Uhr bis 13.20 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw Seat Ibiza von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparkten beschädigt. Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Holdorfer Straße in Neuenkirchen-Vörden. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme (Telefon: 05491 9500) in Verbindung zu setzen.

Goldenstedt - versuchter Einbruchdiebstahl in Verbrauchermarkt

In der Nacht von Samstag, 08.02.2020, 21.30 Uhr, auf Sonntag, 09.02.2020, 05.55 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter an der Hauptstraße in Goldenstedt eine Scheibe im Bereich des Haupteinganges eines Verbrauchermarktes ein. So verschafften sie sich Zugang zum Objekt. Zu einem Diebstahl kam es offensichtlich nicht. Möglicherweise wurden die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört. Sollte während des Tatzeitraumes verdächtige Beobachtungen gemacht worden sein, so sollten diese der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 9430) mitgeteilt werden.

