Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für Samstag, 08.02.20

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Trunkenheit im Verkehr

Ein 55-jähriger Saterländer erschien mit einem Roller zwecks Anzeigenerstattung in einer anderen Sache am Freitag um 15.50 h an der Wache des PK Friesoythe. Dem annehmenden Beamten viel sofort auf, dass der Saterländer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Nach einem Atemalkoholtest, der 1,41 Promille ergab, musste der Saterländer die Beamten zu einer Blutprobenentnahme ins Krankenhaus begleiten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

PK Friesoythe

Grüner Hof 59, 26169 Friesoythe

PHK Trippner

Telefon: 04491/93160

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell