Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kostenlose Beratung zum Einbruchschutz

Hamm (ots)

Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Hamm ist rückläufig. Gut die Hälfte der Taten scheitert mittlerweile im Versuchsstadium. Gut gesicherte Türen und Fenster machen den Einbrechern vielfach das Leben schwer - genauso wie aufmerksame Nachbarn, die den Notruf wählen.

Trotz des Rückgangs in den letzten Jahren muss damit gerechnet werden, dass die Fallzahlen im Herbst und Winter wieder ansteigen. Die Polizei Hamm bietet kostenlose Beratungen zum Einbruchschutz an. Zusätzlich informiert sie in den nächsten Wochen an Infoständen auf den Wochenmärkten:

Mittwoch, 6. November - Wochenmarkt Hövel Donnerstag, 7. November - Wochenmarkt Wiescherhöfen Freitag, 15. November - Wochenmarkt Hamm-Süden Mittwoch, 20. November - Wochenmarkt Heessen

Zwischen 9 und 11 Uhr können sich Passanten erkundigen, wie sie ihre Wohnungen und Häuser gegen ungebeten Gäste sichern können. Unabhängig davon sollte bei Verdacht immer der Notruf unter der Nummer 110 gewählt werden. (lt)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell