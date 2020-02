Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Freitag, 07.02.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort unter Beteiligung eines Schulbusses; 2 leicht verletzte Kinder

Am Freitag, 07.02.2020, 13.00 Uhr, kam es in Vechta auf der Theodor-Heuss-Straße zu einem Verkehrsunfall, an dem ein mit insgesamt 11 Kindern besetzter Schulbus beteiligt war. Glücklicherweise gab es lediglich zwei leicht verletzte Personen zu beklagen. Ein 57-jähriger Vechta befuhr mit einem Schulbus des Herstellers Mercedes die genannte Örtlichkeit in Richtung Marschstraße. In Höhe einer Fahrbahnverengung kam ihm ein schwarzer Pkw Audi A1 entgegen. Dessen Fahrzeugführer/-in missachtete den Vorrang des Busses und fuhr an der Verengung vorbei. Der Busfahrer musste, um eine Kollision zu vermeiden, eine Vollbremsung durchführen. Bei dieser wurde ein 8-jähriges, nicht angegurtete Mädchen aus Vechta, durch den Bus geschleudert. Ein 7-jährige Junge, ebenfalls aus Vechta, wurde in den Gurt gepresst. Beide Kinder trugen lediglich leichte Verletzungen davon. Der angeforderte Rettungswagen konnte unverrichteter Dinge wieder an seinen Standort verlegen. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Glücklicherweise konnte ein unabhängiger Zeuge das Kennzeichen des Flüchtenden ablesen. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an.

