Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl aus Transporter

In der Zeit zwischen Donnerstag, 6. Februar 2020, 17.00 Uhr und Freitag, 7. Februar 2020, 7.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Inneren eines Transporters und entwendeten diverses Werkzeug. Der Transporter befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem rückwärtigen Bereich einer Maschinenhalle in der Straße Im Schlatt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Donnerstag, 6. Februar 2020, 23.00 Uhr und Freitag, 7. Februar 2020, 8.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW Golf, welcher in der Antoniusstraße am Fahrbahnrand geparkt stand. Der linke Außenspiegel wurden vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

