Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch, 5. Februar 2020, 17.40 Uhr und Donnerstag, 6. Februar 2020, 14.30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter in der Lessingstraße den hinteren rechten Reifen eines Skoda Superb, indem sie diesen zerstachen. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf dem Grundstück eines Wohnhauses abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-9430.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 6. Februar 2020, 23.10 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus Steinfeld mit einem Kleinkraftrad die Düper Straße (K 268) in Lohne, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 6. Februar 2020, 22.19 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Dinklage mit einem Auto die Vechtaer Straße, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Zudem wurde die zulässige erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h deutlich überschritten. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 6. Februar 2020, um 18.40 Uhr geriet ein 16-jähriger Rollerfahrer aus dem Landkreis Vechta auf der Holdorfer Straße in eine Verkehrskontrolle. Allerdings war der Jugendliche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Es wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, die Eltern in Kenntnis gesetzt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 6. Februar 2020, um 18.30 Uhr beabsichtigte ein 19-jähriger Autofahrer aus Damme rückwärts aus einer Hofeinfahrt an der Straße In der Flur auszufahren. Hierbei übersah er einen Pkw, der auf dem gegenüberliegenden Gehweg parkte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und einem Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,00 EUR.

