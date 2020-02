Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Einbruch in ein Wohnhaus

In der Zeit zwischen Freitag, 24. Januar 2020, 00.00 Uhr und Montag, 27. Januar 2020, 11.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Terrassenfensters Zugang zu einem Wohnhaus in der Lönsstraße. Sie entwendeten diversen Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Saterland/Wittensand - Brand eines Strohlagers

Am Freitag, 7. Februar 2020, gegen 3.35 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache in der Klosterstraße ein Melkstand in Brand. In dem Melkstand, der als Lager genutzt wurde, befanden sich 10 Strohrundballen. Durch die Feuerwehr Ramsloh, die mit 5 Löschfahrzeugen und 25 Kameraden vor Ort war, wurde der Brand gelöscht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt.

