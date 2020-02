Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Brand in einem leerstehenden Wohnhaus

Am Donnerstag, 6. Februar 2020, 19.00 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Küche eines leerstehenden Wohnhauses in der Huntestraße. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Cloppenburg gelöscht werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro.

Cappeln - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Drogen und Alkohol

Am Donnerstag, 6. Februar 2020, um 20.15 Uhr geriet ein 23-jähriger Bakumer mit einem Transporter in eine Verkehrskontrolle in den Großen Straße. Hier stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann zum wiederholten Male nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem hatten sie den Verdacht, dass der Bakumer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stehen könnte. Ein Drogenvortest und der Wert des Atemalkoholtests mit 0,33 Promille bestätigte den Verdacht des Mischkonsums. Dem 23-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Blutprobe entnommen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 6. Februar 2020, um 14.00 Uhr geriet eine 30-jährige Cloppenburgerin mit ihrem Auto in der Inselstraße in eine Verkehrskontrolle. Dabei stellten die Polizeibeamten eine Beeinflussung durch berauschende Mittel fest. Ein Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 6. Februar 2020, um 18.20 Uhr, geriet eine 15-jährige Rollerfahrerin aus dem Landkreis Cloppenburg im Kessener Weg in eine Verkehrskontrolle. Die Jugendliche war allerdings nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Führerschein eingeleitet.

