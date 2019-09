Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen

Halver (ots)

Beim Einkaufen in einem Halveraner Supermarkt wurde einer 60-jährigen Schalksmühlerin am Freitag Geldbörse und Dokumentenmappe aus der Handtasche gestohlen. Die Frau hatte gegen 12.45 Uhr einen Moment an einem Batterieregal gestanden und dabei ihre Handtasche unbeobachtet im Einkaufskorb liegen gelassen. An der Kasse stellte sie fest, dass jemand an ihrer Tasche gewesen sein muss. In der Geldbörse steckten diverse Papiere, Kreditkarte und Bargeld.

