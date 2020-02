Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Sonntag, 09.02.20

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Körperverletzung Am Samstag, 08.02.20 um ca. 20 h, wurde ein 17-jähriger Saterländer durch 2 zurzeit unbekannte Beschuldigte am Scheefenkamp in Friesoythe gemeinschaftlich geschlagen. Der 17-jährige Saterländer wurde leicht verletzt. Die näheren Hintergründe dieser Auseinandersetzung sind derzeit unklar. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe in Verbindung zu setzen.

Barßel - Trunkenheit im Verkehr Am Samstag, 08.02.20 um 10.30 h wurde ein 39-jähriger Rhauderfehner in Barßel durch Beamten des PK Friesoythe kontrolliert. Der Rhauderfehner soll nach zuvor einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum bewegt haben, obwohl er erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Der Beschuldigte viel einem Zeugen durch unsichere Fahrweise auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine AAK von 2,75 Promille. Gegen den Beschuldigte wurde nach Blutprobenentnahme ein Strafverfahren eingeleitet. Es stellte sich im Rahmen der weiteren Ermittlungen heraus, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Barßel - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, 08.02.20, ca. 10 h, beschädigte ein 68-jähriger Barßeler auf dem Parkplatz eines Einkauftszentrums in Barßel beim Ausparken einen weiteren geparkten PKW. Dies wurde durch Zeugen beobachtet. Der Unfallverursacher konnte ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Barßel - Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Personen Am Samstag um ca. 18.40 h geriet eine 19-jährige Fahranfängerin aus Cappeln mit ihrem PKW in einer Kurve an der Friesoyther Straße nach rechts auf den Grünstreifen. Hier verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum. Die 19-jährige und ihr 18-jähriger Beifahrer aus Barßel wurden leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

