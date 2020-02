Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Amtshilfe für die Polizei

Datum: 01.02.2020/ Uhrzeit: 12:30 Uhr/ Dauer: ca. 1,5 Stunde/ Einsatzstelle: Saale/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Polizei / Bericht (lb): Am Samstagmittag, um 12:30 Uhr, wurde die Löschgruppe Delle, zu einer Amtshilfe für die Polizei, in die Saale alarmiert. In einem der anliegenden Häuser hatte ein Einbruch stattgefunden. Die Täter hatten sich mit ihrem Fahrzeug, auf einer angrenzenden Wiese, festgefahren. Dieses musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die ehrenamtlichen Kräfte mussten, einen Teil des Diebesgutes, aus der Ennepe bergen. Der Einsatz endete, mit der Ankunft im Gerätehaus, um 13:50 Uhr. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto:Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

