FW-EN: Brennender LKW auf L 528

Datum: 31.01.2020/ Uhrzeit: 22:59 Uhr/ Dauer: ca. 1,5 Stunde/ Einsatzstelle: L 528/ Einheiten: Löschgruppe Delle / Löschzug Breckerfeld / Löschgruppe Zurstraße / Polizei / Rettungsdienst / Bericht (lb): In der Nacht von Freitag auf Samstag, um 22:59 Uhr, wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem brennenden LKW auf der L528, zwischen Königsheide und Schaffland, alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte, stand das Führerhaus des LKW in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug wurde zunächst mit einem C-Rohr und im Anschluss mit Schaummittel abgelöscht. Durch die Polizei, wurde ein Abschleppunternehmen zur Einsatzstelle beordert. Während der Dauer des Einsatzes war die L 528 voll gesperrt. Einsatzende war für die ehrenamtlichen Kräfte, nach Ankunft in den Gerätehäusern, um 00:30. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto:Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

